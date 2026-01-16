Llaman a evitar el uso de globos metálicos

El Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez llamó a padres de familia y ciudadanía a evitar el uso de globos metálicos inflados con helio y globos de cantoya, al advertir que representan un alto riesgo de quemaduras e incendios, especialmente en temporada de Reyes y época de estiaje.

El arquitecto Rodulfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez y de la Junta Nacional de Bomberos, recordó que en años anteriores se han registrado incidentes en los que estos globos han explotado y, al incendiarse, han provocado quemaduras a personas que se encontraban cerca.

Alerta

Explicó que al quemarse, los globos metálicos generan fragmentos que se adhieren a la piel a altas temperaturas, lo que puede causar lesiones severas en cuestión de segundos.

Por ello, insistió en que se trata de un riesgo innecesario, en especial para menores de edad, quienes son los más vulnerables ante este tipo de accidentes.

Además, alertó sobre el uso de los llamados globos de cantoya, los cuales representan un riesgo aún mayor al llevar una flama encendida.

Señaló que, al caer, pueden provocar incendios en pastizales secos, terrenos baldíos e incluso en techos de palma de viviendas, restaurantes o palapas, incrementando el peligro tanto para las personas como para el patrimonio.

Factores

Detalló que los incendios de pastizales comienzan a presentarse desde noviembre, pero se intensifican entre los meses de enero y mayo, cuando los fuertes vientos y la sequedad del terreno facilitan que el fuego se propague con rapidez y llegue a zonas habitadas.

Añadió que cuando estos siniestros ocurren cerca de viviendas, los cuerpos de emergencia no solo deben combatir el fuego, sino también evacuar a niñas, niños y personas adultas mayores, ya que el humo es altamente dañino para la salud y puede provocar intoxicaciones.

Aunque reconoció que el uso de estos globos ha disminuido en los últimos años, pidió a la población no retomar estas prácticas durante celebraciones y festividades, al subrayar que además de los daños materiales, ponen en riesgo la integridad física de las personas.

Al final, reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar actividades que generen fuego o chispas cerca de zonas con vegetación seca y atender en todo momento las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil (PC) y los cuerpos de bomberos.