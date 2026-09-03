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ChiapasTuxtla

Llaman a evitar fraudes con afiliaciones

Septiembre 03 del 2026
Pidieron mantenerse alerta para evitar ofertas engañosas. Cortesía
Pidieron mantenerse alerta para evitar ofertas engañosas. Cortesía

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llamó a patrones, personas trabajadoras y población en general a mantenerse alerta para evitar ofertas engañosas de supuestos gestores o empresas que prometen incorporar al Seguro Social de manera inmediata a cambio de un pago.

El jefe de Servicios de Afiliación y Cobranzas del IMSS en Chiapas, José Alberto Zamora Díaz, explicó que se han detectado ofertas de este tipo a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, por lo que recomendó verificar que cualquier trámite se realice exclusivamente mediante los canales oficiales del Instituto.

Precisó que el registro de personas trabajadoras corresponde a los patrones que cuentan con un registro patronal vigente y los accesos autorizados para efectuar los movimientos afiliatorios.

Asimismo, recordó que quienes trabajan por cuenta propia y no cuentan con un patrón pueden incorporarse directamente al IMSS mediante el esquema de Personas Trabajadoras Independientes, sin necesidad de recurrir a intermediarios.

El esquema contempla servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos, protección por riesgos de trabajo, pensión por invalidez y vida, ahorro para el retiro, así como guarderías y prestaciones sociales, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley. El aseguramiento también protege a los beneficiarios legales de la persona afiliada.

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