Llaman a evitar fraudes con afiliaciones

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llamó a patrones, personas trabajadoras y población en general a mantenerse alerta para evitar ofertas engañosas de supuestos gestores o empresas que prometen incorporar al Seguro Social de manera inmediata a cambio de un pago.

El jefe de Servicios de Afiliación y Cobranzas del IMSS en Chiapas, José Alberto Zamora Díaz, explicó que se han detectado ofertas de este tipo a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, por lo que recomendó verificar que cualquier trámite se realice exclusivamente mediante los canales oficiales del Instituto.

Precisó que el registro de personas trabajadoras corresponde a los patrones que cuentan con un registro patronal vigente y los accesos autorizados para efectuar los movimientos afiliatorios.

Asimismo, recordó que quienes trabajan por cuenta propia y no cuentan con un patrón pueden incorporarse directamente al IMSS mediante el esquema de Personas Trabajadoras Independientes, sin necesidad de recurrir a intermediarios.

El esquema contempla servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos, protección por riesgos de trabajo, pensión por invalidez y vida, ahorro para el retiro, así como guarderías y prestaciones sociales, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley. El aseguramiento también protege a los beneficiarios legales de la persona afiliada.