Llaman a evitar riesgos en temporada invernal

Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad chiapaneca y con el objetivo de proteger a la población de infecciones respiratorias agudas e intoxicaciones por monóxido de carbono, principalmente a los sectores más vulnerables, la Secretaría de Salud (SSA) del estado emite una serie de recomendaciones para esta temporada invernal 2026.

La dependencia estatal recalca que es importante que niñas y niños menores de cinco años de edad, personas adultas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas se apliquen las vacunas contra la influenza, covid-19 y neumococo, por lo que pueden acudir a la unidad de salud más cercana, para prevenir complicaciones en el sistema respiratorio por enfermedades prevenibles.

Infecciones respiratorias

Para combatir infecciones respiratorias agudas se recomienda el consumo de alimentos ricos en vitamina A, como son los de origen animal: hígado y sus derivados, huevos, leche, mantequilla, queso, nata y pescado; así como frutas y verduras de color naranja, amarillo y rojo (zanahorias, calabaza, mangos), y verduras de hoja verde intenso (espinacas, col rizada).

Además de aumentar la ingesta de alimentos ricos en vitamina C, como son guayaba, melón, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras, arándanos, naranja, toronja y limón; también los productos ricos en zinc, como los mariscos, carne roja, aves, legumbres, nueces y productos lácteos.

Por último, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, sobre todo en las regiones Altos Tsotsil-Tseltal y Tulijá Tseltal Ch’ol, se exhorta a las familias a no introducir anafres, hornos y estufas en las habitaciones, viviendas o espacios cerrados, ni dormir cerca de algún tipo de calentador y mantener ventiladas las habitaciones donde hay fuentes de combustión y calor.