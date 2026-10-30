Llaman a evitar uso del término “crimen pasional”

El uso del término “crimen pasional” para referirse a asesinatos motivados presuntamente por celos, enojo o conflictos sentimentales puede contribuir a justificar la violencia contra las mujeres y revictimizar a quienes la sufren, advirtió la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

La dependencia señaló que esta expresión no corresponde a una figura delictiva tipificada en los códigos penales de México; sin embargo, todavía es utilizada por algunos medios de comunicación y autoridades para describir hechos violentos en los que se presume que las emociones influyeron en la conducta del agresor.

Explicación

La Secretaría explicó que hablar de “crimen pasional” puede transmitir la idea de que el asesinato ocurrió como consecuencia de una emoción intensa, lo que deja en segundo plano la posible premeditación y los antecedentes de violencia que pudieron existir antes de la agresión.

Además, señaló que este tipo de lenguaje puede minimizar la responsabilidad de quien comete el delito y atribuir implícitamente parte de la culpa a la víctima, lo que contribuye a su revictimización.

En este contexto, la dependencia destacó la importancia de abordar el feminicidio como un delito y como una de las expresiones más extremas de violencia contra las mujeres, por lo que su cobertura requiere un enfoque de género y un tratamiento informativo que respete los derechos humanos.

Responsabilidad compartida

Asimismo, hizo énfasis en que los medios de comunicación y los distintos sectores de la sociedad tienen una responsabilidad compartida en la prevención de las violencias basadas en género, particularmente ante los casos de feminicidio.

Destacó que se busca promover un lenguaje responsable al informar sobre estos hechos, evitar expresiones que normalicen o justifiquen las agresiones y contribuir a una mayor conciencia social sobre la violencia contra las mujeres.