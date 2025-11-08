Llaman a extremar cuidados ante bajas temperaturas

Autoridades de Protección Civil en la región, hicieron un llamado a la población a extremar sus cuidados ante las bajas temperaturas que afectan la región Altos de Chiapas.

Piden a los habitantes no introducir anafres con carbón ardiendo en espacios cerrados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono que ponga en riesgo la vida de las personas.

Prevención

Protección Civil San Cristóbal llamó a no permitir el ingreso de anafres dentro de los cuartos, porque con el monóxido de carbono pueden perder la vida, exhortó a las comunidades hacer caso a las recomendaciones de los cuerpos de emergencia.

Llamó también a cuidar a los niños y adultos mayores, cubrirse bien al salir de la casa, al cambiar de un lugar cálido a uno frío. Así como cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío directamente.

También cuidar la alimentación, consumir frutas, verduras y alimentos que aporten vitaminas y proteínas, beber líquidos, de preferencia tibios o a temperatura ambiente, para mantenerse hidratados.