Llaman a extremar precauciones ante lluvias

El secretario de Protección Civil (PC) de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales para este fin de semana y hasta el lunes 19 de octubre en la entidad, derivado del frente frío número dos.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Centro de Prevención de Desastres (Cepred) de la Secretaría de PC, el frente frío número dos podría extenderse hasta el suroeste del Golfo de México y, en interacción con un canal de baja presión, favorecerá lluvias intensas a torrenciales de 150.1 a 250 milímetros (mm) en las regiones: Norte, Maya y De Los Bosques.

Acciones

Es por ello que, con el objetivo de coordinar acciones de preparación, alertamiento y prevención, se activó la Misión DERI-FF001, en la que elementos del Equipo de Respuesta Inmediata se trasladaron a estas tres regiones prioritarias.

Al encabezar una reunión informativa, Cordero Rodríguez explicó que en estos meses se empalma la temporada de lluvias y ciclones tropicales con la de frentes fríos que en Chiapas genera mucha más lluvia y humedad, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos y calles inundadas, y atender las indicaciones de las autoridades.

Para el resto del estado se esperan las siguientes condiciones: lluvias muy fuertes a intensas de 75.1 a 150 mm en las regiones Tulijá-Tseltal-Chol, Maya y Selva; lluvias fuertes a muy fuertes, de 50.1 a 75 mm, en Istmo-Costa, Soconusco y Altos-Tsotsil-Tseltal; así como lluvias fuertes de 25.1 a 50 mm en Valles Zoque, Metropolitana, De Los Llanos, Meseta Comiteca-Tojolabal, Frailesca y Sierra.

Asimismo, llamó a identificar y vigilar puntos críticos o zonas de riesgo, especialmente en zonas de ladera, cauces, vados, puentes y asentamientos vulnerables y fortalecer la difusión de medidas de autoprotección entre la población, priorizando comunidades expuestas a inundaciones, deslaves, avenidas súbitas y bajas temperaturas.

Cabe destacar que prevalecerá el evento de mar de fondo, con olas de 1.82 a 2.74 metros, así como el evento de norte, con rachas de viento de 74.08 a 92.6 kilómetros por hora.