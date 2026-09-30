Llaman a familias a buscar orientación ante adicciones

“Ante dudas o señales relacionadas con el consumo de alcohol u otras sustancias, buscar orientación profesional puede ayudar a las familias a saber cómo actuar y conocer las alternativas de atención disponibles”, informó Yksmark Kramsky, consejero en adicciones y director de la Clínica de Adicciones Una Nueva Luz Para Tu Vida.

Lo anterior en el Día Internacional de la Recuperación (International Recovery Day) que se conmemora cada 30 de septiembre. La iniciativa fue fundada en 2019 con el propósito de visibilizar los distintos caminos de recuperación de las adicciones y conectar a personas en recuperación, familias y comunidades alrededor del mundo.

En este marco, Kramsky llamó a las familias chiapanecas a no esperar a que las consecuencias del consumo sean graves para acercarse a profesionales que puedan brindarles orientación.

“Buscar ayuda no significa que una persona necesariamente tenga una adicción. Significa informarse, entender mejor lo que está ocurriendo y conocer qué alternativas existen para cada situación”, explicó.