Llaman a familias para que iniciativa tenga éxito

La diputada Silvia Esther Argüello García, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Chiapas, expresó su respaldo absoluto e incondicional a la iniciativa impulsada a nivel federal que prohíbe el uso de celulares en escuelas de nivel básico y que entró en vigor a partir del 3 de noviembre.

“Vengo a hablarles del futuro de la infancia y de la juventud de nuestro estado. Vengo a hablarles con la convicción profunda de que la educación no solo se imparte con libros y pizarras, sino con la mirada, con el diálogo y con la presencia plena en las aulas”, expresó.

La legisladora señaló que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha impulsado una iniciativa transformadora que marca un antes y un después en el sistema educativo nacional. “Es momento de apagar la pantalla para encender la imaginación”, afirmó.

Argüello García precisó que la medida no busca distanciar a las niñas, niños y jóvenes de la modernidad, sino devolverles la concentración, la empatía, el juego en el recreo y la capacidad de mirarse a los ojos. Asimismo, aclaró que la medida no es restrictiva ni inflexible.

“Las vías de comunicación están y seguirán abiertas para cualquier caso de emergencias, situaciones de salud o necesidades especiales que requieran el contacto inmediato entre los hogares y los planteles educativos. No estamos desconectando a nuestros hijos e hijas de su seguridad, los estamos reconectando con el aprendizaje y su entorno integral”, subrayó.