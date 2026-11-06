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ChiapasTuxtla

Llaman a familias para que iniciativa tenga éxito

Noviembre 06 del 2026

La diputada Silvia Esther Argüello García, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Chiapas, expresó su respaldo absoluto e incondicional a la iniciativa impulsada a nivel federal que prohíbe el uso de celulares en escuelas de nivel básico y que entró en vigor a partir del 3 de noviembre.

“Vengo a hablarles del futuro de la infancia y de la juventud de nuestro estado. Vengo a hablarles con la convicción profunda de que la educación no solo se imparte con libros y pizarras, sino con la mirada, con el diálogo y con la presencia plena en las aulas”, expresó.

La legisladora señaló que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha impulsado una iniciativa transformadora que marca un antes y un después en el sistema educativo nacional. “Es momento de apagar la pantalla para encender la imaginación”, afirmó.

Argüello García precisó que la medida no busca distanciar a las niñas, niños y jóvenes de la modernidad, sino devolverles la concentración, la empatía, el juego en el recreo y la capacidad de mirarse a los ojos. Asimismo, aclaró que la medida no es restrictiva ni inflexible.

“Las vías de comunicación están y seguirán abiertas para cualquier caso de emergencias, situaciones de salud o necesidades especiales que requieran el contacto inmediato entre los hogares y los planteles educativos. No estamos desconectando a nuestros hijos e hijas de su seguridad, los estamos reconectando con el aprendizaje y su entorno integral”, subrayó.

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