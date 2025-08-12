Llaman a fortalecer la atención con humanismo

En un acto encabezado por el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, donde presentó a Juan Antonio Cadenas Fonseca como nuevo titular del Instituto de la Defensoría Pública, hizo un llamado a fortalecer la atención con humanismo y cercanía hacia las personas usuarias.

Desde las instalaciones de la sede judicial en el fraccionamiento Las Torres, Moreno Guillén subrayó que como servidoras y servidores judiciales, tenemos la responsabilidad de recibir de manera cordial a la población, y atenderles con ética, principios y empatía como dignos representantes del nuevo rostro de esta casa de la justicia.

En su mensaje, el magistrado presidente exhortó al nuevo director a conducir con responsabilidad y compromiso la importante labor de la Defensoría Pública, así como a mantener un trabajo unido y una comunicación abierta al interior de este Poder Judicial.

Por su parte, Cadenas Fonseca agradeció la confianza depositada en su persona y celebró las acciones impulsadas en esta nueva administración para dignificar el trabajo jurisdiccional; asimismo refrendó su compromiso de continuar mejorando paso a paso los servicios en cada sede de la Defensoría.