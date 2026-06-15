Llaman a fortalecer la figura paterna

En el marco de la celebración del Día del Padre, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, hizo un llamado a revalorar la figura paterna como un elemento fundamental para fortalecer a las familias y contribuir a la reconstrucción del tejido social en medio de los desafíos que enfrenta el país.

El líder de la Iglesia católica señaló que el contexto actual, marcado por dificultades económicas, crisis de valores y problemas de inseguridad, exige reconocer la importancia de los padres no solo como proveedores materiales, sino también como guías en la formación humana y espiritual de sus hijos e hijas.

Afirmó que la presencia activa de los padres dentro del hogar puede convertirse en un factor clave para fomentar valores como la paz, la honestidad, el respeto y la responsabilidad, elementos que consideró indispensables para combatir la descomposición social que afecta a diversas comunidades.

Señaló que muchas de las divisiones y expresiones de violencia que se viven actualmente tienen su origen en la indiferencia y la falta de sensibilidad hacia los demás.

Transformación social

El arzobispo sostuvo que la transformación social también requiere un cambio personal que permita fortalecer relaciones basadas en el perdón, la justicia y el respeto mutuo, particularmente en un estado como Chiapas, donde persisten múltiples desafíos sociales.

Finalmente, González González invitó a las familias chiapanecas a fortalecer los valores dentro de sus hogares y a mantener una actitud de apertura y sensibilidad hacia quienes atraviesan momentos de dificultad, ya sea dentro de la familia o en los procesos de movilidad humana que caracterizan a la región.