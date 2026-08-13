Llaman a fortalecer la prevención de las violencias

En Palenque, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar llamó a fortalecer la coordinación entre autoridades y los sectores social, económico y productivo para atender las causas de la violencia, reforzar la prevención y combatir los delitos que afectan principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Durante la Mesa de Trabajo del Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos, en la región Selva, destacó que la participación de la sociedad es indispensable para consolidar una cultura de paz.

En este marco, el mandatario sostuvo que la paz se construye todos los días y que la participación ciudadana es fundamental en esta nueva etapa de la estrategia de seguridad. “Pido a los sectores ganadero, hotelero, restaurantero, agrícola y empresarial que se sumen a este gran esfuerzo para erradicar la violencia de género y contra las infancias en Chiapas, particularmente en esta zona de la entidad”, agregó.

En su intervención, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que recuperar la confianza del pueblo en las instituciones ha sido resultado del trabajo conjunto y del respaldo del gobernador y aseguró que la nueva etapa de pacificación convoca a la participación ciudadana, para prevenir las violencias en los hogares, así como generar ambientes familiares sanos y alejados de las adicciones.

Principales delitos

Explicó que la violencia familiar representa uno de los principales delitos denunciados en esta región, seguido del narcomenudeo y las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes; sin embargo, dijo que en la Selva se suman voluntades para fortalecer la prevención, atender las causas de la violencia y consolidar un Chiapas donde la paz sea una realidad para todas y todos.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, reiteró el llamado a denunciar y a no normalizar ninguna manifestación de violencia, ya sea dentro o fuera del hogar. Dio a conocer que, además de los Centros LIBRE y las brigadas del Fobam, está disponible la línea digital 961-462-9340, mediante la cual se brinda atención psicológica y jurídica las 24 horas del día.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dio cuenta de los avances en materia de seguridad y reconoció que, pese a los resultados alcanzados en la reducción de delitos, persisten retos para disminuir el feminicidio y la violencia intrafamiliar. Planteó la necesidad de reforzar la prevención, la denuncia y el uso de herramientas que permitan brindar atención oportuna ante situaciones de riesgo.

Estrategias

La secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, explicó que, como parte de este modelo preventivo, se capacita de manera permanente a las y los conductores de las modalidades de taxi y colectivo para identificar conductas constitutivas de acoso y violencia sexual. Añadió que los números de denuncia serán colocados en todas las unidades de transporte público.

El alcalde de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, valoró el compromiso del Gobierno del Estado con la seguridad y el bienestar de la región. Advirtió que uno de los principales problemas de la zona son las violencias que ocurren dentro de los hogares, por lo que consideró necesario reforzar la prevención, la denuncia y el trabajo con las familias para favorecer una mayor armonía social.

Representantes de la sociedad civil y del sector empresarial de Palenque coincidieron en que la seguridad debe abordarse desde la prevención, la participación ciudadana y la coordinación con las autoridades, a fin de proteger a las familias y mantener a la ciudad como un lugar atractivo para vivir y visitar.

Estuvieron presentes el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Flor de María Guirao Aguilar; el diputado federal Carlos Morelos Rodríguez; la diputada local del Distrito 9 Palenque, María Roselia Jiménez Pérez; el diputado local Fermín Hidalgo González Ramírez; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado; presidentas y presidentes municipales de la región; representantes de los distintos sectores sociales y productivos; entre otras personas invitadas.