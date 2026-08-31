Llaman a incorporar protector a la rutina

Con el regreso a clases, hoy lunes 31 de agosto las familias suelen concentrarse en preparar uniformes, útiles escolares, horarios y alimentación, pero existe otro aspecto que también requiere atención: la protección de la piel frente a la radiación ultravioleta (UV).

Durante el ciclo escolar, niñas y niños están expuestos a los rayos UV desde el trayecto hacia la escuela, los recreos, las clases de educación física, entrenamientos y otras actividades al aire libre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó la importancia de proteger a la población infantil de exposiciones prolongadas al sol, debido a que una exposición excesiva a la radiación ultravioleta desde edades tempranas puede incrementar el riesgo de desarrollar problemas relacionados con la radiación UV a lo largo de la vida.

Fotoprotección

En este sentido, Daniela Bañuelos, dermatóloga y tricóloga, señaló que la fotoprotección debe enseñarse como parte de los hábitos de cuidado de la salud y no únicamente como una medida estética.

“Cuando el protector solar mineral forma parte de la rutina antes de salir de casa, igual que lavarse los dientes o preparar la mochila, el niño deja de verlo como algo excepcional y comienza a reconocerlo como autocuidado”, destacó.

La exposición solar también ocurre durante la jornada escolar.

Aunque el tiempo que niñas y niños pasan bajo el sol durante un recreo o un trayecto pueda parecer corto, la exposición repetida todos los días puede generar un efecto acumulativo.

Exposición

A corto plazo, una exposición excesiva puede provocar enrojecimiento o quemaduras, mientras que con el paso de los años puede contribuir a la aparición de manchas, fotoenvejecimiento y alteraciones celulares que requieren vigilancia dermatológica.

Por ello, la especialista recomendó que madres, padres y cuidadores acompañen a los menores en el aprendizaje de este hábito.

Entre las primeras acciones está aplicar el protector en casa, explicar qué zonas deben cubrirse y enseñarles progresivamente cómo realizar la reaplicación.

Recomiendan protector mineral

Los fotoprotectores minerales contienen ingredientes como óxido de zinc o dióxido de titanio.

Para la rutina escolar, la recomendación es elegir productos de amplio espectro, con factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, además de considerar la tolerancia de la piel y una presentación que facilite su aplicación.

“En piel infantil o sensible, una formulación mineral de alta tolerancia puede ayudar a sostener el hábito; pero ningún producto sustituye la sombra, la ropa protectora o una gorra”, explicó.

En el caso de bebés menores de seis meses, se recomienda evitar la exposición directa al sol y priorizar la sombra y la ropa protectora.

Cualquier uso de fotoprotector debe consultarse con el pediatra o dermatólogo y atender las indicaciones del producto.