Llaman a invertir en infraestructura ciclista

El diputado local de Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, reconoció el esfuerzo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por impulsar la construcción de la ciclovía más grande en la historia de Chiapas, que una vez concluida se convertirá en la más extensa del sureste mexicano, y exhortó a los ayuntamientos del estado a destinar recursos públicos para la creación de infraestructura ciclista, tal como lo establece la ley estatal.

En entrevista, el legislador destacó la magnitud de la obra promovida por el Ejecutivo estatal. “Es la ciclovía más grande que se ha hecho en la historia de Chiapas y va a ser la ciclovía más grande del sureste mexicano. Es algo que tenemos que reconocer”, afirmó.

Ayuntamientos

Sin embargo, subrayó que esta tarea no debe recaer únicamente en el gobierno estatal. Recordó que la Ley de Promoción al Ciclismo en Chiapas ya contempla que los municipios inviertan una parte de su presupuesto en la construcción de ciclovías, por lo que hizo un llamado “muy respetuoso, pero también directo” a los ayuntamientos para que comiencen a ejercer esos recursos.

“Que no se gasten el presupuesto solamente en las grandes ferias y en los grandes espectáculos, sino que también se invierta en infraestructura, en movilidad urbana, en una parte tan importante como es el ciclismo en nuestro estado, tanto como medio de transporte como para la práctica de este deporte”, enfatizó.

San Cristóbal

El diputado señaló que ciudades como San Cristóbal de Las Casas, por su topografía y vocación turística, se prestan de manera natural para la movilidad en bicicleta. “Hay muchísimos deportistas en San Cristóbal y muchos espacios que se pudieran aprovechar en las vías, pero no se le ha invertido absolutamente nada a esta infraestructura”, denunció.