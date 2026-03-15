Llaman a jornada cívica en el Museo de la Ciudad

Los colectivos del Museo de la Ciudad invitaron a la sociedad civil a participar este domingo 15 de marzo, a trabajo comunitario en el inmueble.

Dijeron que cada vez falta menos para la reapertura, pero aún hay mucho por hacer. Por ello, convocaron a la ciudadanía a las brigadas mediante las cuales se coordinan las mejoras.

Con la brigada se busca la limpieza de libros, para ello, piden acudir con cubrebocas, guantes y alcohol isopropílico.

Infraestructura

La Brigada de Infraestructura llama a la gente para la rehabilitación de bodegas, solicitando acudir con lentes de protección, marro y cincel.

El llamado es para acudir únicamente con disposición a colaborar.