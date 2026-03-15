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ChiapasTuxtla

Llaman a jornada cívica en el Museo de la Ciudad

Marzo 15 del 2026
Con la brigada se busca la limpieza de libros. CP
Con la brigada se busca la limpieza de libros. CP

Los colectivos del Museo de la Ciudad invitaron a la sociedad civil a participar este domingo 15 de marzo, a trabajo comunitario en el inmueble.

Dijeron que cada vez falta menos para la reapertura, pero aún hay mucho por hacer. Por ello, convocaron a la ciudadanía a las brigadas mediante las cuales se coordinan las mejoras.

Con la brigada se busca la limpieza de libros, para ello, piden acudir con cubrebocas, guantes y alcohol isopropílico.

Infraestructura

La Brigada de Infraestructura llama a la gente para la rehabilitación de bodegas, solicitando acudir con lentes de protección, marro y cincel.

El llamado es para acudir únicamente con disposición a colaborar.

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