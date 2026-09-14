Llaman a juventudes a honrar legado patrio

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, participó en la ceremonia por el 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, realizada en las instalaciones de la 36.ª Zona Militar.

Durante su intervención, el general de brigada E.M. Nezahualcóyotl Albarrán, comandante de la 36.ª Zona Militar, destacó la relevancia de esta conmemoración para el Ejército Mexicano, al recordar a los jóvenes cadetes que defendieron con valentía, lealtad y amor a la patria el Castillo de Chapultepec.

Yamil Melgar señaló que este legado debe transmitirse a las nuevas generaciones e invitó a las juventudes a honrar la memoria de los Niños Héroes mediante el estudio, la disciplina, la perseverancia y el servicio a la comunidad.

Identidad nacional

El alcalde Yamil Melgar reafirmó que recordar nuestra historia fortalece la identidad nacional y nos convoca a trabajar en unidad por la paz, la seguridad y el bienestar de Tapachula.

En la ceremonia participaron el contralmirante D.E.M. Alejandro Estrada, representante del comandante de la 22.ª Zona Naval; el capitán primero G.N. Emmanuel Peña, coordinador de la Guardia Nacional (GN) en Tapachula; el teniente coronel Rigoberto Vega, segundo comandante del 4.º Regimiento de Caballería; Julio Gamboa, presidente municipal de Tuxtla Chico; Gustavo López, secretario técnico de la Mesa de Paz y Seguridad; José Aguilar, subsecretario de Gobierno en el Soconusco; Norka Escobar, delegada de Gobierno en Cacahoatán; Manuel Lluch, titular de la SSPyPCM; Ernesto López, fiscal de Distrito Fronterizo Costa; Herbert Schroeder, titular de PC Municipal; la séptima regidora Rosa Cortés y Alicia Díaz, coordinadora regional de la Sección 40 del SNTE.