Llaman a la acción contra el cáncer de próstata

En el marco de la campaña Noviembre Azul, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas hace un llamado urgente a la población masculina para priorizar su salud y actuar contra el cáncer de próstata, una enfermedad donde la detección temprana marca la diferencia entre la vida y la muerte.

A nivel nacional, las estadísticas revelan un panorama esperanzador, pues hasta el 80 % de los casos de cáncer de próstata pueden ser curables si se detectan a tiempo.

Atención inmediata

Sin embargo, en Chiapas la situación exige atención inmediata. De acuerdo con reportes recientes del Inegi, en el estado se registra una mortalidad aproximada de 22 fallecimientos por mes a causa de esta enfermedad.

La institución defensora de derechos humanos enfatiza que es crucial romper con los tabúes y mitos que, aún hoy, impiden a muchos hombres acudir al médico, hablar abiertamente de sus síntomas o someterse a los exámenes de rutina.

“Ir al urólogo, hacerse la prueba del antígeno prostático y el tacto rectal no es motivo de vergüenza; es un acto de valentía y responsabilidad con la propia vida”, subraya el mensaje de la CEDH.

La recomendación es que todos los hombres mayores de 45 años, o desde los 40 si existen antecedentes familiares de la enfermedad, deben acudir a una revisión urológica periódica.

Es fundamental solicitar el test de antígeno prostático y el examen físico de la próstata. Además, mantener un estilo de vida saludable con una alimentación equilibrada, actividad física constante, evitar el sobrepeso y el consumo excesivo de alcohol, factores clave en la prevención.