Llaman a la esperanza en celebración de Pascua

En el marco de la celebración de la Pascua, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, hizo un llamado a la población a mantener la esperanza y no rendirse en medio de la inseguridad, las desapariciones y la crisis social que afecta a Chiapas y al país.

El prelado subrayó que la resurrección de Cristo simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el pecado y del bien sobre el mal, al tiempo que representa una fuente de fortaleza espiritual frente a los desafíos actuales.

Señaló que, pese a esta celebración, la realidad cotidiana muestra escenarios marcados por la inseguridad, las desapariciones forzadas, la migración, la pobreza y diversas formas de injusticia.

En ese sentido, advirtió que estos fenómenos continúan afectando a familias y comunidades enteras, generando un ambiente de incertidumbre.

Ante ello, el arzobispo enfatizó que el mensaje de la resurrección invita a no caer en la resignación, sino a “levantar la mirada” y trabajar por un entorno más justo y humano.

Asimismo, destacó que la paz es uno de los principales dones de la resurrección, por lo que exhortó a la población a vivirla y promoverla en la vida diaria, en medio de un contexto donde prevalecen tensiones y conflictos.

Por otro lado, señaló el acompañamiento que la Iglesia brinda a las madres buscadoras, quienes enfrentan la desaparición de sus familiares.

Indicó que, como cada primer domingo de mes, se realizó una misa en la catedral para orar por las víctimas y pedir fortaleza para sus familias.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a cumplir con su responsabilidad en la procuración de justicia, evitando omisiones o negligencias, y reiteró que la Arquidiócesis continuará apoyando a las víctimas a través de sus programas de atención y defensa de derechos humanos.