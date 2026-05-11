Llaman a la población a resguardarse de las lluvias

El diputado Juan Salvador Camacho Velasco se refirió al inicio de la temporada de lluvias en Chiapas y vinculó el fenómeno con el cambio climático, a las quemas de los predios y la necesidad de proteger a la población ante posibles contingencias.

El legislador comenzó agradeciendo a la madre tierra por las lluvias de mayo, a las que calificó como “una excelente señal de la naturaleza”.

Destacó que estos aguaceros permiten que la tierra se nutra, crezcan las cosechas y los árboles, y los animales tengan acceso al agua. No obstante, reconoció que la lluvia también puede salirse de control y generar desastres naturales.

“El llamado es a que la gente se cuide, que no estén cerca de los cauces de los ríos, que no se cubran abajo de los árboles cuando hay tormentas eléctricas por el riesgo que esto implica y que se resguarden de las posibles tormentas que vienen”, advirtió Camacho Velasco.

El diputado señaló que, tras varias temporadas de sequía, se prevé una temporada de lluvias intensa, lo cual consideró una bendición, sobre todo ante el grave problema de las quemas en el estado. Denunció que “a lo largo y a lo ancho del estado de Chiapas hay quemas por todas partes”, a pesar de que ya está penado en la legislación chiapaneca.

“Ya legislamos para que haya penas altas, inclusive cárcel, para quien hagan quemas clandestinas, y lamentablemente la gente sigue quemando, esa es una realidad”, lamentó el legislador. En ese sentido, afirmó que las lluvias ayudarán a limpiar el aire y a mitigar los incendios.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a cuidar y respetar la naturaleza, así como a resguardar la seguridad e integridad de las familias. “Hay que siempre dar gracias a Dios y a la tierra por estas benditas lluvias”, concluyó.