Llaman a la prevención vial durante vacaciones

Ante el incremento de traslados y viajes durante la temporada de asueto, autoridades de Chiapas reiteraron el llamado a la población para adoptar medidas preventivas que contribuyan a reducir los accidentes de tránsito, una de las principales causas de lesiones y muertes en la entidad.

La Secretaría de Protección Civil del Estado (PC) exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y usar siempre el cinturón de seguridad, elementos fundamentales para disminuir la gravedad de incidentes.

Obligación

La dependencia recordó que el cinturón es obligatorio para todos los ocupantes y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un choque.

Asimismo, se pidió a las personas que viajan largos tramos a evitar manejar cansados, realizar pausas periódicas para descansar y no utilizar el celular mientras conducen, ya que la distracción es una de las principales causas de accidentes en Chiapas.

Mantener la atención plena en el camino y evitar cualquier actividad que desvíe la concentración es una medida crucial para prevenir riesgos.

Cursos de capacitación

Protección Civil (PC) destacó que, como parte de su labor preventiva, se encuentran activos cursos de capacitación para conductores y programas de educación vial en escuelas y comunidades, con el fin de fortalecer una cultura de movilidad segura desde edades tempranas.

La Secretaría de Salud (Ssa) señaló que en Chiapas se registran más de 10 mil accidentes de tránsito al año, dejando un saldo de más de 500 personas fallecidas y miles de heridos, una cifra que las autoridades consideran alarmante y que urge a modificar hábitos al volante.

Ante este panorama, la dependencia reiteró que la seguridad vial es responsabilidad de todos, por lo que adoptar medidas básicas no solo salva vidas, sino que mejora la calidad de vida colectiva.

Finalmente, Protección Civil (PC) aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención, aunque insistió en que la colaboración de conductores y ciudadanos es indispensable para disminuir los accidentes y construir un Chiapas más seguro en materia vial.