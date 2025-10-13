Llaman a la solidaridad tras tragedia por lluvias

Ante las graves afectaciones ocasionadas por el desbordamiento de ríos en los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Puebla, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, anunció el inicio de una colecta diocesana para apoyar a las comunidades afectadas; mientras pidió de manera urgente la atención a los caminos deteriorados y deslaves en municipios de Chiapas.

El prelado hizo un llamado a la solidaridad de los chiapanecos e informó que Cáritas Diocesana iniciará una colecta de apoyo humanitario a partir del día 13 de octubre.

Caridad

“Vamos a iniciar una colecta para ayudar a las diócesis de Papantla, Ciudad Valles, Tulancingo y Huejutla, esta última una de las más pobres de Veracruz y San Luis Potosí. Las imágenes que hemos visto son terribles: ríos desbordados que arrasaron con casas, negocios y medios de vida. Las pérdidas materiales son incalculables”, expresó.

En este ámbito, lamentó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo que dijo, complica la recuperación de las comunidades afectadas.

“Hoy la sociedad tiene que organizarse, porque los municipios están empobrecidos y los estados enfrentan reducciones presupuestales. Lo que vimos en Acapulco con el huracán Otis puede repetirse: la reconstrucción será lenta y difícil”, advirtió.

El líder religioso mostró preocupación por los riesgos sanitarios que suelen seguir a este tipo de desastres naturales.

“Si no se limpian pronto las zonas afectadas, podrían surgir epidemias por la contaminación del agua y los residuos. Eso sería aún más catastrófico que las pérdidas materiales”, señaló.

Ámbito local

En el ámbito local reconoció que Chiapas enfrenta graves afectaciones por lluvias, especialmente en municipios como Mapastepec, Pantepec y Chapultenango, donde los deslaves y caminos destruidos ponen en riesgo la vida de los habitantes.

“He recorrido gran parte de la diócesis y he visto carreteras con carriles comidos por los deslaves, curvas sin señalamiento y tramos que ya son pura terracería. Son situaciones de años sin atención”, denunció.

Por último, hizo un llamado a las autoridades a priorizar la reconstrucción y mantenimiento de caminos y carreteras rurales, al tiempo que pidió a los ciudadanos “actuar con fe, solidaridad y compromiso” frente a las tragedias que golpean al país.