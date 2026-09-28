Llaman a la unidad y al trabajo en equipo

A unas horas de rendir su Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, llamó a mantener la unidad y fortalecer el trabajo en equipo por la ciudad, al señalar que los retos que enfrenta requieren de la participación, coordinación y compromiso de todos para continuar construyendo mejores condiciones de bienestar en beneficio de la ciudadanía.

En el marco de la ceremonia cívica por el 205 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México, Yamil Melgar sostuvo que los principios de libertad y soberanía que forman parte de la historia nacional también convocan a trabajar con responsabilidad por el presente y futuro del municipio.

“Nuestra historia nos enseña que la libertad y la soberanía son principios que forman parte de la vida democrática de nuestro país, defendidos por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien establece claramente que la relación con otras naciones debe construirse mediante la cooperación, el diálogo y el entendimiento”, subrayó el alcalde.

Yamil Melgar sostuvo que bajo el liderazgo del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, se comparte la responsabilidad de fortalecer las instituciones, la unidad y el desarrollo de la entidad, reafirmando su compromiso de trabajo por la transformación de México, de Chiapas y de Tapachula.

A la ceremonia cívica asistió la presidenta honorífica del DIF Tapachula, Beba Pedrero; el representante de la 36ª Zona Militar, Adrián Martínez Alvarado; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco; el representante del 4º Batallón de la Guardia Nacional, José Barragán Chávez; el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Ernesto López Hernández; el delegado regional de Educación, Venerando Díaz Martínez; las regidoras Lucitania Escobar Martínez y Rosa Cortés Rueda; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García, entre otros servidores públicos e invitados.