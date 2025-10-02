Llaman a las Mipymes a tomar medidas contra fraude ocupacional

El fraude ocupacional en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) es un problema significativo debido a la vulnerabilidad de estas organizaciones con sus recursos limitados y estructuras de control interno menos robustas, en función de su baja capacidad administrativa.

El fraude ocupacional es el uso del puesto o empleo para obtener un beneficio personal de manera ilícita, mediante el engaño a la propia organización donde se trabaja.

Se clasifica en tres categorías principales: corrupción, apropiación indebida de activos (el tipo mas común) y fraude en estados financieros. Un empleado, directivo o propietario puede cometer fraude ocupacional de varias maneras

Rogelio Alcalá Rodríguez, especialista en formación de peritos forenses, comentó que las Mipymes tienen una mayor vulnerabilidad a los fraudes y robos, una de las mayores razones es que los propietarios piensan que no les puede pasar y no toman medidas de seguridad y alertas en su estructura.

Factores

Otro factor es que no dimensionan los alcances globales y locales que tiene el fenómeno del fraude en todos los contextos, por lo que no toman controles de seguridad, motivados también por el poco financiamiento que en muchos casos tienen.

A nivel nacional, según el Inegi, en 2023, operaron cinco millones 451 mil 113 unidades económicas en el sector privado y en las empresas paraestatales, en las que laboraban 27 millones 785 mil 505 personas.

Del total de unidades económicas, predominaban las micro, con 95.5 %, las cuales emplearon 41.5 % del personal ocupado y contribuyeron con 17.1 % de los ingresos totales. Las pequeñas representaron 3.7 % del total. En ellas laboraba 14.8 % del personal ocupado y generaron 17.6 % de los ingresos totales.