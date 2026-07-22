Llaman a marcha por los valores

Ciudadanos organizados anunciaron la denominada Marcha Ciudadana por los Valores en Chiapas, la cual busca incidir en la construcción de una agenda legislativa respetuosa de los derechos de los infantes y las familias.

Al respecto, la legisladora local, María Isabel Rodríguez, señaló que tras ser invitada participará en esta marcha que busca evidenciar la necesidad de ajustar las leyes para respetar las diversidades, pero también los derechos de las mayorías.

“Como madre preocupada por mis hijos y las infancias en general participaré en esta marcha, pero también acudiré con escucha abierta a las familias interesadas en construir un marco jurídico que acote límites a la agenda de la ideología de género”, dijo.

Una oportunidad de escuchar

Señaló que la autopercepción de unos no debería estar por encima de los derechos de otros; por ello, dijo que esta marcha es una oportunidad de escuchar a la ciudadanía en el tema de género.

Explicó que se trata de una marcha ordenada, pacífica, apartidista, distante de intereses personales y preocupada por la defensa de valores, la familia y el interés superior de las niñas y niños.

La manifestación iniciará en dos puntos de la ciudad: el sábado 25 de julio a las cinco de la tarde, saliendo del parque 5 de Mayo y del parque Bicentenario, ambas hacia el parque Central, donde a las seis de la tarde se tendrá una manifestación pública.