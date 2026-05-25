Llaman a municipios a actuar contra la tortura

La secretaria de Gobierno de Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando, confirmó que las investigaciones correspondientes a los actos de tortura están en curso y se ha hablado con los municipios para nunca más permitir estos actos.

Dijo que el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, utilizó sus cuentas oficiales de redes sociales para fijar una postura firme y condenar de manera enérgica los hechos visualizados; el mandatario estatal enfatizó que su administración no tolerará este tipo de conductas que vulneran la dignidad humana y la legalidad.

Investigaciones

Por ello se instruyó de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que asuma el control de las indagatorias y actúe con todo el rigor de la ley contra quienes resulten responsables de estos actos de violencia institucional.

Finalmente, explicó que se ha ampliado un diálogo con diversos municipios para atender la normatividad olvidada en materia y evitar este tipo de actos.