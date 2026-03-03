Llaman a no ignorar el manejo cultural del fuego

Pese a que muchas políticas públicas buscan la prohibición del uso de fuego, ignorar los usos culturales de este puede intensificar el problema a largo plazo, sobre todo por la posible acumulación de material combustible que genera incendios más severos, señaló el sociólogo Fernando Limón Aguirre.

Durante un encuentro interinstitucional en el municipio de La Trinitaria, el también investigador dijo que la ciencia tiene la responsabilidad de cuestionar aquellas normas que no consideran la complejidad de los territorios ni las prácticas culturales.

En el evento, cuyo propósito fue reforzar las medidas contra incendios forestales, Limón Aguirre explicó que el fuego “lejos de ser un enemigo, es una herramienta inherente a los ecosistemas cuando se utiliza de manera responsable”.

En este sentido, Antonio Saldívar, director del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), llamó a recuperar los saberes tradicionales sobre el manejo del fuego, además de reforzar el cuidado de parcelas, bosques y unidades productivas mediante la organización comunitaria.