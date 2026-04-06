Llaman a no usar canales de riego como albercas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), mediante el Organismo de Cuenca Frontera Sur, realizó un llamado a la población chiapaneca para que no usen los cuerpos de agua nacionales como albercas o balnearios, con el fin de reducir riesgos para la seguridad y la vida.

Ello, debido a que, en la mayoría de canales de riego, presas, lagos, lagunas y ríos, existen o pueden generarse fuertes corrientes de agua y desniveles continuos o socavones, lo que provoca que nadar en esos cuerpos de agua sea riesgoso para la población, en especial para niñas y niños.