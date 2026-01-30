Llaman a nueva jornada en el Museo de la Ciudad

Miembros del colectivo ciudadano del Museo de la Ciudad, recordaron a la ciudadania que el próximo día domingo habrá de realizarse una nueva jornada de intervención y mantenimiento al histórico recinto.

Por ello Joseliny Torrez, miembro del colectivo, llamó a la ciudadanía a participar de esta actividades que tienen compromiso social, de rehabilitación de espacios, cultura y recientemente se integro el concepto de refugio contra el cambio climático.

Refugios climáticos

Recordó que los refugios climáticos son soluciones basadas en la naturaleza para renaturalizar las ciudades. Son espacios verdes que van más allá de lo ornamental, ya que son diseñados para ofrecer funciones concretas, tales como refugio para la biodiversidad, proporcionar sombra, humedad, confort térmico y retención de agua.

Estas diversas acciones a realizarse el domingo a partir de las nueve de la mañana, dijo, buscan generar conciencia social y mejorar las condiciones del Museo de la Ciudad, que se prepara para reabrir sus puertas con actividades culturales y de identidad regional.