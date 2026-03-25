Llaman a operadores a conocer las ANP

El regidor de San Cristóbal, Fidel Kalax, hizo un llamado a las organizaciones de operadores de máquinas de construcción a conocer cuáles son las Áreas Naturales Protegidas del municipio, esto porque muchas veces son contratados para hacer trabajos que van contra la ley, siendo ellos los que deben afrontar los procesos de investigación de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En los últimos meses, este tipo de incidentes se han registrado en el polígono de los humedales de María Eugenia, donde se detuvo a un operador en flagrancia. “Son ellos los que se llevan la peor consecuencia, cuando sólo habían sido contratados” dijo.

Mapas

Ante esto, indicó que se han repartido mapas a estas agrupaciones para que sepan en donde sí pueden realizar dichos trabajos, para que no se tenga la excusa sobre el desconocimiento de las áreas protegidas.

Misma situación se ha presentado en las agrupaciones de piperos, igualmente en los humedales de María Eugenia. En ese caso, dijo, se les notificó en varias ocasiones que dicho acto era ilegal, hasta que se detuvo a uno de ellos en flagrancia.

Señaló que el municipio tiene la responsabilidad de dar parte a la Profepa, institución que se encarga de realizar la carpeta de investigación correspondiente y de hacer la detención tanto del sujeto como de la maquinaria usada.