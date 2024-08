Los centros escolares y las redes sociales son espacios en donde los menores de edad corren diferentes riesgos, por ello, la Fundación Internacional Granito de Arena hace un llamado a los padres de familia a estar atentos a sus hijos ante el arranque del ciclo escolar 2024-2025.

José Humberto Torres Villanueva, presidente de la fundación, aseguró que, trabajan en la prevención de este tipo de casos y para protección de esta población.

Manifestó, “si prevenimos el abuso se evita el sufrimiento y años de terapias a niñas y niños. Hemos tenido buenos resultados en escuelas donde hemos hecho prevención y estas niñas y niños no son víctimas de depredadores sexuales, que puede ser cualquier persona”.

“Creemos que la prevención cura porque previene un mal, entonces preferimos prevenir tantos años de terapia y sufrimientos”, puntualizó.

Actualmente, Granito de Arena A.C., le apuesta a las brigadas en escuelas de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez y de manera virtual con diferentes directores a nivel nacional para trabajar sobre la prevención en las escuelas.

Dijo que la principal recomendación para los papás es que estén muy al pendiente de las interacciones de sus hijos, observar qué actividades tienen en redes sociales, y en vez de prohibirles, sería integrarse a las dinámicas de ellos.

“Los niños no deberían de estar en redes, pero están; entonces tenemos que adaptarnos como padres, conocer las plataformas nuevas, YouTube, Twitch, Tik Tok, etc., y pues ver dónde están nuestros hijos; a veces como tutores no sabemos qué están haciendo en redes, con quién están hablando. Y que entiendan los adolescentes que a veces les puede hablar una persona que puede tener otras intenciones”.