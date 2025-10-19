Llaman a participar en premio al servicio social

Tras la culminación de la Feria Intencional del Libro, el secretario Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Florentino Pérez, dijo que se reforzarán acciones de la vida ordinaria de los escolares destacando el Premio Carlos Maciel Espinosa, al Servicio Social Universitario 2025.

Recordó que, a través de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu), la comunidad estudiantil de los distintos campus puede participar en esta convocatoria.

Este reconocimiento, dijo, busca destacar las buenas prácticas y proyectos innovadores que, a través del servicio social, generan un impacto positivo en la sociedad y fortalecen el compromiso humano y académico de las y los universitarios.

Explicó que la convocatoria celebra la participación activa del estudiantado en iniciativas que contribuyen al desarrollo social de Chiapas y del país.