Llaman a peregrinar por la paz en Chiapas

Además de la comunidad católica, participarán otros sectores de la sociedad. Carlos López / CP

La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez está organizando la Peregrinación por la Paz para el próximo viernes 13 de septiembre a las 9:30 de la mañana, en la Central de Abastos de la capital chiapaneca.

Al respecto, el sacerdote y asesor de la pastoral social, Gilberto Hernández García, dio a conocer que las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Chiapas —San Cristóbal, Tapachula y Tuxtla— convocan a la peregrinación que irá desde la Central de Abastos al parque Central de la ciudad capital, sin embargo, también pueden sumarse desde cualquier punto intermedio.

Dijo que la petición es visibilizar el tema de las personas desplazadas, “que no se minimice, que no se ignore y que no se desprestigie en el sentido de decir que no está pasando nada o que se diga que son grupos pequeños o comunidades contadas”.

“Los datos que tenemos nosotros, porque no solamente atendemos a Tuxtla, al menos como arquidiócesis estamos en algunos espacios de La Concordia y de una comunidad llamada La Independencia, además de otras comunidades cercanas, estamos hablando entonces de alrededor de dos mil 500 personas, que no es un número menor”, expresó.

Dijo que este es un hecho que se quiere visibilizar, pues les duele, principalmente por la desatención, por lo que exigen que se tomen cartas en el asunto para asegurar la paz, la convivencia fraterna y lograr un retorno justo, pacífico y digno a sus comunidades.

El también director de Cáritas en la arquidiócesis de Tuxtla, sostuvo que de manera adicional se está convocando a otras denominaciones religiosas, así como asociaciones civiles, escuelas, parroquias y contingentes de comunidades indígenas del interior del estado para que se note la solidaridad con estos pueblos desplazados, precisando que los grupos más vulnerables son los menores, mujeres y adultos mayores.