Llaman a poner más interés en la cuenta de Afore

René Cruz Montalvo, economista y director general del Corporativo de Asesores Empresariales en Tuxtla Gutiérrez, expuso que las Afores son entidades financieras que se dedican de manera exclusiva y profesional a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de todos los trabajadores.

En este sentido, agregó que estas Afores deben contar con la autorización de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder operar.

Cuando se habla de la administración de las cuentas individuales de ahorro, se trata de las cantidades que los patrones pagan por concepto de retiro, lo que en el Seguro Social se conoce también como retiro, cesantía o vejez.

“Una tercera parte es lo que corresponde al retiro, lo que se va depositando en las cuentas de las Afores. Lo que es muy importante, es saber que cada trabajador tiene la posibilidad, el derecho y la obligación de identificar y determinar qué Afore le administrará su cuenta de retiro, de tal suerte que si en determinado momento el trabajador no escoge o no autoriza de manera escrita una administradora de fondos que se haga cargo, el dinero quedará en una cuenta concentradora en el limbo”, expresó.

Especificó que esto conlleva a que ese dinero no tenga ningún rendimiento, “el trabajador no va a tener ningún beneficio al respecto”, indicó.

El especialista aclaró en este punto que “no se pierde el dinero, pero para que el trabajador adquiera estos beneficios, en caso de quedarse sin trabajo o quiera hacer un retiro de su Afore, necesita estar identificado con una”, explicó.

Los trabajadores también pueden incrementar su Afore, pueden hacer depósitos de manera directa a su cuenta de retiro, de tal suerte que al llegar a una edad avanzada, ellos tengan una cantidad mucho más alta guardada en su Afore y puedan utilizarlo para tener una mejor calidad de vida.

Cruz Montalvo opinó que los chiapanecos saben, han escuchado, acerca de las Afores, pero existe muy poca cultura del ahorro.

“Todo el mundo sabe que tiene un dinerito guardado para el retiro, pero no sabe dónde está, no sabe cuánto es, no sabe cuál es la Afore que le está administrando esos fondos, y por lo mismo, tampoco sabe de los beneficios. Es por ello que la invitación es que se den a la tarea para saber en dónde está ese dinero que es un derecho del trabajador”, insistió.