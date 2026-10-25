Llaman a prevenir fraudes y robos en ventas por internet

¿Encontraste un celular a buen precio, un vehículo que parece una gran oportunidad o alguien interesado en comprar lo que anunciaste por internet? ¡Qué bueno! Pero antes de cerrar el trato, recuerda algo importante, ninguna oferta vale más que tu seguridad.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) te invita a tomar precauciones al realizar compras o ventas a través de Facebook, Marketplace, WhatsApp y otras plataformas digitales, ya que detrás de una oferta atractiva o de un supuesto comprador pueden existir intentos de fraude, engaño o incluso situaciones que pongan en riesgo tu integridad.

Espacios públicos, clave

Si vas a encontrarte con alguien que conociste por internet, evita acudir a lugares aislados, domicilios desconocidos o sitios donde no haya personas cerca. Prefiere espacios públicos, iluminados y concurridos, realiza tus encuentros durante el día y, de ser posible, acude acompañado de alguien de confianza.

También es importante que verifiques la información del producto y de la persona con quien realizarás la operación. Desconfía si te presionan para depositar un anticipo, cambiar repentinamente el lugar de encuentro o entregar el artículo antes de comprobar que recibiste el dinero. Recuerda que una captura de pantalla o un comprobante enviado por mensaje no garantiza que el pago se haya realizado; confirma directamente en tu cuenta bancaria que los recursos estén disponibles.

Bajo la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la seguridad pública también significa cuidar el esfuerzo de las familias chiapanecas, proteger su patrimonio y fortalecer una cultura de prevención que permita identificar riesgos antes de que se conviertan en delitos.

Estrategia

En este sentido, la SSP, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, promueve una seguridad cercana a la ciudadanía, donde la información, la participación social y la denuncia oportuna son herramientas fundamentales para prevenir situaciones que afecten la tranquilidad de las personas.

Y si algo no te da confianza, no te sientas obligado a continuar con la compra o la venta, puedes cancelar el encuentro, retirarte de manera segura y buscar orientación. Ningún descuento, ninguna oportunidad y ninguna cantidad de dinero justifican poner en riesgo tu vida.

La SSP te recuerda que, si eres víctima de un posible fraude, conserves las conversaciones, comprobantes y demás información relacionada con los hechos para presentar tu denuncia ante la autoridad competente. Si enfrentas una amenaza o una emergencia, comunícate al 911; para proporcionar información de manera anónima sobre posibles delitos, utiliza el 089. También puedes consultar los servicios de atención disponibles en la App C5 Escudo Pakal.

La verificación es importante

¡No permitas que una oportunidad de compra se convierta en una situación de peligro! Antes de pagar, verifica; antes de entregar, confirma; y antes de acudir a una cita, piensa primero en tu seguridad.

Porque detrás de cada compra hay esfuerzo, trabajo e ilusiones, y proteger tu patrimonio también es cuidar a tu familia.