Llaman a prevenir incendios en altares de Día de Muertos

En Chiapas, el Día de Muertos es una tradición que nos une con quienes siempre vivirán en nuestros corazones, cada flor, fotografía y veladora encendida representa amor, memoria y el deseo de mantener presentes a nuestros seres queridos. Pero entre los preparativos del altar y las reuniones familiares, hay algo que nunca debemos olvidar: la seguridad de quienes están a nuestro lado.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) invita a las familias a colocar las veladoras sobre superficies firmes y resistentes al calor, lejos de cortinas, papel picado, flores secas y cualquier material que pueda incendiarse.

Recomendaciones

También recomienda evitar que niñas, niños y mascotas se acerquen al fuego; no dejar veladoras encendidas sin supervisión y apagarlas antes de salir de casa o irse a dormir.

En el marco de las acciones de prevención impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño promueve una cultura de autocuidado para proteger la vida y el patrimonio de las familias.

Recuerda: una tradición tan bonita no debe convertirse en una emergencia, si detectas un incendio o una situación de riesgo, aléjate del peligro y llama al 911 o haz uso de la aplicación móvil C5 Escudo Pakal.

Este Día de Muertos, mantengamos encendidos los recuerdos y protegidos nuestros hogares. Honremos a quienes ya partieron, cuidando a quienes siguen con nosotros.