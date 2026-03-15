Llaman a prevenir incendios y denunciar quemas

Con el objetivo de proteger los recursos naturales, salvaguardar la integridad de la población y prevenir daños ambientales irreversibles, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, exhorta a la ciudadanía a evitar la propagación de incendios y a denunciar cualquier quema agrícola que se realice sin control.

Asimismo, recordó que provocar incendios es un delito, además de representar un grave riesgo para las comunidades, la fauna, la flora y los ecosistemas del estado. Por ello, se invita a la población a reportar de manera inmediata cualquier incendio o quema fuera de control a través del número de emergencias 9-1-1 o mediante el 0-8-9 para denuncias anónimas.

Vigilancia

Ante ello, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) mantiene acciones de vigilancia y prevención en coordinación con autoridades de las tres órdenes de gobierno, así como recorridos en zonas forestales y rurales para detectar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades.

Bajo la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP reitera su compromiso de trabajar de manera permanente en la protección del medio ambiente, fortaleciendo las acciones de prevención y fomentando la cultura de la denuncia para evitar riesgos que afecten a la población y al patrimonio natural de Chiapas.