Llaman a priorizar las relaciones comerciales

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, llamó a superar diferencias partidistas y unirse en el fortalecimiento de relaciones comerciales internacionales de México.

El dirigente advirtió que el país atraviesa un proceso de aislamiento internacional, por lo que llamó a reconstruir puentes de diálogo, cooperación y alianzas con el mundo.

Acompañado de los sectores y organizaciones del PRI, el dirigente sostuvo que México debe fortalecer sus relaciones internacionales y en ese trabajo deben dejarse atrás diferencias partidistas, y unirse en la defensa de la democracia, las instituciones y el Estado de derecho.

En ese contexto, agregó que los señalamientos sobre la captura de instituciones y los presuntos vínculos del crimen organizado con la vida pública deben atenderse con seriedad para preservar la confianza ciudadana.

Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió que la incertidumbre generada por las revisiones anunciadas por el gobierno estadounidense representa un riesgo para la economía nacional, al recordar que uno de cada cuatro empleos depende de ese acuerdo comercial.