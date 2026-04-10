Llaman a productores a regularizar sus concesiones

El Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), llamó a las y los pequeños productores del campo en Chiapas que cuentan con concesiones de aguas nacionales vencidas entre 2017 y 2025 para que regularicen sus títulos, en apego al Decreto de Facilidades Administrativas anunciado en octubre de 2025 y que vence el 28 de abril próximo.

Esto, con el fin de que gocen de certeza jurídica sobre el uso del recurso y puedan acceder a programas federales como el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA).

Estas facilidades administrativas, para las cuales no habrá prórroga, se otorgan en cumplimiento de uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, relacionado con brindar mayor apoyo al campo mexicano, sobre todo a quienes habían sido relegados de los beneficios gubernamentales.

Módulos de atención

De manera institucional, el equipo técnico informó que, para facilitar los trámites, la Conagua cuenta con módulos de atención en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Para adherirse al decreto, las y los usuarios deberán cumplir con algunos requisitos básicos, entre ellos: ser propietarios de los predios correspondientes, presentar copia del título de concesión a regularizar, comprobar el uso activo del volumen concesionado durante los últimos dos años, entregar un escrito libre solicitando la adhesión al decreto y realizar el pago correspondiente al trámite. Los usuarios agrícolas están exentos de este pago.

Con estas acciones, el Gobierno de México, dijeron, refrenda su compromiso de respaldar a las y los productores, facilitar los trámites y promover un uso responsable del agua y la energía, en beneficio del bienestar de las familias del campo y de la seguridad alimentaria del país.