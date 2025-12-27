Llaman a proteger a los animales de compañía

Con la llegada de la temporada de frentes fríos y el descenso gradual de las temperaturas en Tuxtla Gutiérrez, las autoridades municipales emitieron un llamado urgente para que la población proteja a sus animales de compañía, quienes también pueden sufrir las consecuencias del clima extremo.

A través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, el Ayuntamiento recordó que las mascotas no deben permanecer a la intemperie, ya que el frío, la humedad y el viento pueden causarles enfermedades, sobre todo durante las noches y madrugadas, cuando se registran los valores más bajos del termómetro.

Recomendaciones

Como parte de las recomendaciones, se pidió habilitar un espacio seguro y cálido dentro del hogar o en un área protegida, donde perros y gatos puedan refugiarse.

Asimismo, se aconsejó mantener su actividad física diaria, pues el movimiento favorece la conservación del calor corporal y su bienestar general.

Las autoridades también señalaron la importancia de evitar baños con agua fría y asegurarse de secar por completo a los animales después de ser aseados, con el propósito de reducir el riesgo de padecimientos respiratorios, frecuentes durante la temporada invernal.

Otro punto esencial es la hidratación: aunque el frío disminuye la sensación de sed, es fundamental que las mascotas cuenten con agua limpia y disponible todo el día para preservar su salud.

Protección Civil Municipal subrayó que el cuidado responsable de los animales forma parte de la cultura preventiva y de la protección civil, por lo que invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia al 911 o al número de Atención Ciudadana 072.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la protección civil es responsabilidad de todas y todos y llamaron a la empatía, solidaridad y respeto hacia los animales de compañía durante esta temporada de bajas temperaturas.