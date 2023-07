Llaman a que las autoridades atiendan tema de inseguridad

Ante hechos delictivos en la zona fronteriza, empresarios y representantes de la iniciativa privada hicieron un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que atiendan este flagelo y no esperar a que esta situación permanezca.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Costa de Chiapas), José Pascual Necochea, afirmó que lamentablemente es común escuchar en redes sociales y medios de comunicación del estado sobre secuestros, asesinatos violentos, extorsiones, enfrentamientos entre grupos armados y la policía, lo cual no debe normalizarse.

Dijo que vivir en un entorno donde la violencia se presenta, reproduce y viraliza de manera cotidiana, desanima a la iniciativa privada de invertir, ya que la percepción de inseguridad y de violencia crece con los hechos diarios, pero que hasta el momento se ha minimizado este problema, sin afrontarlo.

Seguridad permite inversión

“Los temas sensibles se deben de atender con responsabilidad, porque si no hay seguridad no puede haber inversión, no puede haber desarrollo ni nada. Aquí en Tapachula pasó lo del bombazo y se percibe una inseguridad que llama la atención”, abundó.

El representante de este organismo empresarial señaló que en el tema de seguridad las corporaciones policíacas no se deben confiar, pues aunque todavía empresarios de otras regiones del país ven a Tapachula y a esta región como un diamante en bruto para la inversión, hacer como que no pasa nada puede resultar muy peligroso.