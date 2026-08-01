Llaman a reconsiderar el despido de entrenador

Integrantes de la selección Chiapas de halterofilia hicieron un llamado a las autoridades del Instituto del Deporte (Indeporte) para reconsiderar el despido del entrenador Manuel López Romero, al señalar que su separación del cargo carece de una justificación clara y pone en riesgo la preparación deportiva de los atletas.

De acuerdo con la declaración de un alumno, quien solicitó anonimato por temor a represalias, la principal petición del grupo es evitar que el profesor sea removido, ya que consideran que durante su trayectoria siempre ha velado por el bienestar de los deportistas.

De acuerdo con el atleta, el origen del conflicto se remonta a un incidente ocurrido hace unos meses, cuando el entrenador solicitó a las autoridades mejorar las condiciones del área de entrenamiento debido al deterioro de las instalaciones.

Los deportistas consideraron que esa gestión en favor de mejores condiciones pudo haber derivado en la decisión de separar al entrenador, aunque afirmaron que nunca existió una falta que justificara la medida.

Además, señalaron que el despido ocurrió en un momento importante para el equipo, ya que una de las integrantes de la selección representará a México en un Campeonato Panamericano, por lo que consideran indispensable mantener la continuidad del proceso de preparación.

Destacaron que Manuel López Romero cuenta con 46 años de experiencia como entrenador, de los cuales 10 años los ha trabajado en Chiapas, 15 en México y 10 en Cuba, formando a diversas generaciones de halteristas.

Ante la falta de información oficial, afirmaron que han intentado dialogar con la dirección del Instituto del Deporte; sin embargo, no han logrado ser recibidos por la titular de la dependencia ni obtener una explicación sobre la decisión.