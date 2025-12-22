Llaman a recuperar el sentido espiritual de las posadas

A pocos días de la finalización de las tradicionales posadas y la celebración de la navidad, la Iglesia católica en Tuxtla Gutiérrez, advirtió que el sentido religioso se ha ido perdiendo durante estos eventos; mientras pidió a las familias involucrar a niñas, niños y jóvenes para mantener viva la esencia navideña.

Las tradicionales posadas, celebraciones que anteceden a la Navidad y que han formado parte del arraigo cultural y espiritual de las familias chiapanecas por generaciones, dieron inicio hace algunos días en distintos barrios y parroquias de la capital chiapaneca.

Sin embargo, de acuerdo con el clero local, su significado original se ha ido diluyendo con el paso del tiempo.

Posadas han perdido su significado

El sacerdote de la parroquia de San Roque y San Bartolomé, señaló que, en muchos casos, las posadas se han convertido en fiestas, donde la convivencia y el ambiente festivo predominan, mientras que el sentido espiritual queda relegado.

“Hay que recordar que estos eventos tienen un significado religioso muy importante, y son parte fundamental de nuestra fe como hijos de Dios”, destacó.

Ante esta situación, hizo un llamado a la comunidad para recuperar el valor religioso de estas celebraciones.

Además, pidió a las familias involucrar a niñas, niños y jóvenes en especial, con el fin de preservar las tradiciones y evitar que la Navidad se convierta en una fecha meramente comercial.

“Debemos sentirnos orgullosos de nuestra religión y enseñar a los más chicos a que se acerquen a Dios. Celebrar las fechas con gracia y espíritu”, destacó.

Las posadas continuarán hasta el 24 de diciembre en diferentes templos y parroquias de la ciudad.

La comunidad de San Roque invitó a participar en estas festividades desde una perspectiva espiritual, reconectando con el mensaje de unión y preparación que caracteriza esta temporada.