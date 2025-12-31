Llaman a reforzar control médico durante Año Nuevo

Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas hace un llamado a la población derechohabiente que vive con diabetes o hipertensión a celebrar con moderación, mantener el apego a su tratamiento médico, realizar actividad física y vigilar signos de alerta, a fin de evitar descompensaciones durante esta temporada.

Como parte del fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, impulsado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, las Unidades de Medicina Familiar (UMF) cuentan con equipamiento y estrategias orientadas a la detección oportuna de padecimientos crónico-degenerativos, como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal, asociados al consumo excesivo de bebidas azucaradas y hábitos no saludables.

El coordinador clínico de Educación en Salud de la UMF No. 1, doctor Eduardo Ochoa Tapia, señaló que el inicio del año representa una oportunidad para que la población acuda a su revisión anual con el médico familiar, lo que permite detectar o descartar oportunamente algún padecimiento y reforzar medidas preventivas.

Recomendaciones

Indicó que durante las festividades decembrinas pueden presentarse urgencias por descompensaciones metabólicas, por lo que recomendó no suspender los medicamentos, mantener una alimentación balanceada y consumir en porciones pequeñas los platillos tradicionales. Asimismo, destacó que realizar una caminata de al menos 10 minutos después de comer contribuye a estabilizar los niveles de glucosa y la presión arterial.

El especialista exhortó a familiares y cuidadores a estar atentos a los signos de alerta que requieren atención médica inmediata, como sudoración excesiva, debilidad o pérdida del conocimiento en personas con diabetes, así como dolor de cabeza intenso, visión borrosa o zumbido de oídos en quienes viven con hipertensión.

El IMSS en Chiapas refrenda su compromiso de acompañar a las familias en el cuidado de su salud y en la adopción de hábitos que favorezcan un 2026 más activo y saludable.