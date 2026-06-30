Llaman a reforzar medidas de higiene

Ante la temporada de lluvias, el secretario de salud municipal, Marco Antonio Ordóñez Juárez, advirtió que las precipitaciones y las altas temperaturas favorecen la contaminación del agua y la descomposición de alimentos, por lo que exhortó a la población a extremar las medidas de higiene para prevenir infecciones.

Calor afecta alimentos

El funcionario destacó que la dependencia mantiene vigilancia sobre el incremento de enfermedades gastrointestinales, padecimientos que suelen aumentar debido a la contaminación del agua y al manejo inadecuado de los alimentos.

Explicó que las altas temperaturas registradas en las últimas semanas aceleran la descomposición de los productos alimenticios, por lo que recomendó mantener la cadena de conservación desde su cosecha, almacenamiento, preparación y consumo.

Contaminación del agua potable

Otro de los factores que contribuyen a la problemática, es el arrastre de residuos acumulados en calles y espacios públicos hacia los cauces y sistemas de agua en temporada de lluvias, lo que puede representar un riesgo sanitario si no se mantienen las medidas preventivas.

Ante este panorama, señaló que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) ha reforzado las labores de cloración y tratamiento del agua para garantizar que el suministro que llega a los hogares sea apto para el consumo.

“Se está priorizando que el agua llegue a los domicilios con la calidad necesaria”, indicó.

Prevenciones

Destacó que, además del tratamiento del agua, es indispensable que la población adopte medidas de higiene en el manejo de los alimentos, especialmente quienes se dedican a su preparación y venta.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a lavar y desinfectar frutas y verduras, consumir agua potable o hervida, evitar ingerir alimentos en mal estado y mantener una correcta higiene al preparar los alimentos.