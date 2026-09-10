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Llaman a seguir construyendo una ciudad limpia

Septiembre 10 del 2026
Yamil Melgar reiteró que el gobierno municipal seguirá trabajando con responsabilidad. Cortesía
Yamil Melgar reiteró que el gobierno municipal seguirá trabajando con responsabilidad. Cortesía

El alcalde Yamil Melgar llamó a la ciudadanía a seguir sumando esfuerzos para mantener una ciudad limpia, ordenada y segura, respetando los horarios y las rutas establecidas para la recolección de residuos.

En entrevista, Yamil Melgar destacó que la estrategia municipal incluye el reforzamiento de las rutas de los camiones recolectores y la instalación de casi 400 contenedores en 110 puntos de Tapachula, lo que ha permitido mejorar el control y manejo de la basura.

El presidente municipal exhortó a denunciar a quienes arrojen residuos en la vía pública o saquen y desordenen la basura depositada en los contenedores. “Mantener limpia nuestra ciudad es una responsabilidad compartida; necesitamos la participación de la sociedad para conservar los avances alcanzados”, señaló.

Yamil Melgar explicó que estas acciones se fortalecen con la instalación y rehabilitación del alumbrado público, como parte de la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, porque las calles limpias e iluminadas no solo se ven más seguras, también se viven más seguras y contribuyen a generar paz y bienestar.

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