Llaman a seguir construyendo una ciudad limpia

El alcalde Yamil Melgar llamó a la ciudadanía a seguir sumando esfuerzos para mantener una ciudad limpia, ordenada y segura, respetando los horarios y las rutas establecidas para la recolección de residuos.

En entrevista, Yamil Melgar destacó que la estrategia municipal incluye el reforzamiento de las rutas de los camiones recolectores y la instalación de casi 400 contenedores en 110 puntos de Tapachula, lo que ha permitido mejorar el control y manejo de la basura.

El presidente municipal exhortó a denunciar a quienes arrojen residuos en la vía pública o saquen y desordenen la basura depositada en los contenedores. “Mantener limpia nuestra ciudad es una responsabilidad compartida; necesitamos la participación de la sociedad para conservar los avances alcanzados”, señaló.

Yamil Melgar explicó que estas acciones se fortalecen con la instalación y rehabilitación del alumbrado público, como parte de la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, porque las calles limpias e iluminadas no solo se ven más seguras, también se viven más seguras y contribuyen a generar paz y bienestar.