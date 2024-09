Llaman a senadores a defender PJF

Llaman a los Senadores a que se respete la soberanía del PFJ. Daniel García / CP

Estudiantes de derecho de diversas universidades de Chiapas, hicieron un llamado a los senadores para defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF). A las afueras del Congreso del Estado, sostienen la libertad y justicia expedita de las personas podría estar en riesgo ante la reforma.

La Comunidad Juvenil Política de Chiapas y Escuela de Formación Política, realizó una manifestación pacífica; bajo una ligera lluvia a las afueras del palacio legislativo, los jóvenes plantearon su inquietud e inconformidad sobre lo que plantea la reforma para el Poder Judicial.

“Tenemos todavía algunos días para hacerle conciencia a nuestros senadores, para que tengan compromiso con la ciudadanía que adquirieron al momento de tomar su lugar, voten en contra de esa reforma y analicen y estructuren una reforma que de verdad nos ayude a todos los ciudadanos de México”, dijo Eduardo Sánchez.

La propuesta de los estudiantes, es fortalecer las instituciones, dotarlas con mayor transparencia y hacerlas más eficaces, “en lugar de destruir lo poco que nos queda de contrapeso”.

Sostuvo que cuando se politiza la voz para proteger la justicia, todos seremos víctimas, “no se trata ideologías, no se trata de defender la verdad, no se trata de defender las posturas políticas, la justicia no debe de estar en manos de quienes buscan el poder sino quienes buscan proteger la dignidad humana”.

Determinó que “la justicia no puede ser una moneda de cambio político”; y sostuvo que el PJF, perdería el profesionalismo con la eliminación de la carrera judicial.

“Sabemos que existen tres poderes que integran a nuestro país y son autónomos son independientes y se empezaría a perder esa independencia y se pueden tambalear y poner en riesgos como el juicio de amparo” expuso.