Llaman a solidarizarse con damnificados por sismo

Ante las afectaciones provocadas por el sismo registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, Cáritas Mexicana mantiene abierta una colecta económica para apoyar a las familias damnificadas, convocatoria a la que se suma la Pastoral Social-Cáritas Tuxtla.

Paola Oviedo, secretaria ejecutiva de la Dimensión Cáritas de Cáritas Mexicana, explicó que la organización forma parte de la Confederación de Cáritas Internacional, integrada por más de 169 miembros, lo que permite coordinar acciones de ayuda cuando ocurre una emergencia en alguno de los países que forman parte de esta red.

Explicó que, después de un desastre, Cáritas del país afectado realiza una evaluación para determinar la magnitud de los daños y las necesidades de la población.

A partir de este diagnóstico, Cáritas Mexicana y la Conferencia del Episcopado Mexicano hicieron un llamado a las diócesis, parroquias, empresas, organizaciones y personas de buena voluntad para realizar donativos económicos que serán enviados a Colombia.

Recursos

Comentó que para las emergencias internacionales se solicita principalmente dinero y no donativos en especie, debido a que el traslado de productos implica procesos logísticos y aduanales que pueden retrasar su llegada.