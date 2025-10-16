Llaman a solidarizarse con damnificados

Luego de hacer un llamado “a la solidaridad urgente con los pueblos originarios de la sierra norte de Veracruz” damnificados, el Congreso Nacional Indígena (CNI) afirmó que las lluvias que han afectado a diversos estados del país “no son un caso extraordinario, como lo señalan los medios de comunicación y los malos gobiernos, sino la consecuencia de la destrucción provocada por el capitalismo hacia nuestra madre tierra”.

En un comunicado manifestó que “con gran preocupación hemos visto cómo las intensas lluvias, producto de diversos fenómenos meteorológicos, han causado daños de gran magnitud en diversos estados del país, provocando la muerte de decenas de seres humanos y la destrucción de pueblos y ciudades a lo largo de la geografía nacional y de manera particularmente grave en el estado de Veracruz”.

Agregó que “nuestras hermanas y hermanos integrantes del CNI en el norte de Veracruz nos han informado del daño que estos fenómenos naturales han causado en las comunidades indígenas”.