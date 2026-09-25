Llaman a sumar esfuerzos por el acceso al agua segura

La falta de agua segura y de saneamiento mantiene en riesgo sanitario a las comunidades con mayor precariedad en Chiapas, y ante ese panorama, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llamó a sumar esfuerzos institucionales para cerrar las brechas que aún persisten en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene.

El llamado lo hizo Hanna Monsiváis Lehne, jefa de Oficina de Unicef Chiapas, durante el Primer Encuentro Institucional para el Fortalecimiento de la Coordinación Territorial en Agua, Saneamiento e Higiene en Municipios de Chiapas. La funcionaria subrayó que la coordinación debe priorizar a las comunidades con mayores carencias.

La entidad figura entre los estados con menor cobertura de agua entubada y drenaje del país, según datos oficiales. Esa carencia se traduce en enfermedades gastrointestinales, infecciones de piel y padecimientos como el tracoma, una infección ocular prevenible que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con la falta de agua limpia y de higiene.

CEAS

El encuentro reunió a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), Unicef y la OPS / OMS México. La directora general de la CEAS, Karina Montesinos Cárdenas, coincidió en que estos espacios permiten compartir conocimientos, fortalecer capacidades y definir estrategias para prevenir enfermedades ligadas al agua contaminada.

Montesinos sostuvo que, mejorar la calidad del agua y promover prácticas adecuadas de higiene protege la salud de las familias y contribuye a reducir padecimientos como el tracoma.

La CEAS indicó que las acciones responden a la visión del gobernador Eduardo Ramírez, quien colocó el acceso al agua, el saneamiento y la salud como componentes del bienestar, en particular para las comunidades con mayor rezago.

47.6 por ciento de las viviendas chiapanecas no disponen de agua entubada dentro de la vivienda, y el 42.7 por ciento carecen de drenaje conectado a la red pública, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Y en 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud expuso que Chiapas acumuló más de 20 mil casos de enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo, colocando a la entidad como la de mayor incidencia a nivel nacional.

Amebiasis, salmonelosis y tracoma, enfermedades vinculadas a la falta de agua limpia, encabezaron las listas.