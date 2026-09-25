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Llaman a sumar esfuerzos por el acceso al agua segura

Septiembre 25 del 2026
Todos se unen para frenar los problemas del vital líquido. Cortesía
Todos se unen para frenar los problemas del vital líquido. Cortesía

La falta de agua segura y de saneamiento mantiene en riesgo sanitario a las comunidades con mayor precariedad en Chiapas, y ante ese panorama, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llamó a sumar esfuerzos institucionales para cerrar las brechas que aún persisten en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene.

El llamado lo hizo Hanna Monsiváis Lehne, jefa de Oficina de Unicef Chiapas, durante el Primer Encuentro Institucional para el Fortalecimiento de la Coordinación Territorial en Agua, Saneamiento e Higiene en Municipios de Chiapas. La funcionaria subrayó que la coordinación debe priorizar a las comunidades con mayores carencias.

La entidad figura entre los estados con menor cobertura de agua entubada y drenaje del país, según datos oficiales. Esa carencia se traduce en enfermedades gastrointestinales, infecciones de piel y padecimientos como el tracoma, una infección ocular prevenible que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con la falta de agua limpia y de higiene.

CEAS

El encuentro reunió a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), Unicef y la OPS / OMS México. La directora general de la CEAS, Karina Montesinos Cárdenas, coincidió en que estos espacios permiten compartir conocimientos, fortalecer capacidades y definir estrategias para prevenir enfermedades ligadas al agua contaminada.

Montesinos sostuvo que, mejorar la calidad del agua y promover prácticas adecuadas de higiene protege la salud de las familias y contribuye a reducir padecimientos como el tracoma.

La CEAS indicó que las acciones responden a la visión del gobernador Eduardo Ramírez, quien colocó el acceso al agua, el saneamiento y la salud como componentes del bienestar, en particular para las comunidades con mayor rezago.

47.6 por ciento de las viviendas chiapanecas no disponen de agua entubada dentro de la vivienda, y el 42.7 por ciento carecen de drenaje conectado a la red pública, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Y en 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud expuso que Chiapas acumuló más de 20 mil casos de enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo, colocando a la entidad como la de mayor incidencia a nivel nacional.

Amebiasis, salmonelosis y tracoma, enfermedades vinculadas a la falta de agua limpia, encabezaron las listas.

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