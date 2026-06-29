Llaman a trabajar con la ciudadanía rumbo a 2027

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, afirmó que el Poder Legislativo se encuentra dentro del plazo constitucional para aprobar reformas en materia electoral de cara al proceso de 2027, siempre que estas se concluyan tres meses antes del inicio formal de las elecciones.

En entrevista, el legislador explicó que, conforme a la legislación federal, cualquier modificación a las normas electorales debe quedar resuelta antes del arranque del proceso, el cual está previsto para iniciar en enero del próximo año.

“Estamos en tiempo. Se ha dado paso a lecturas nada más; la discusión creo que pudiera darse más adelante”, señaló.

El líder de la Jucopo hizo un llamado a los partidos políticos y a la ciudadanía a prepararse para los comicios de 2027. “Que se preparen, que trabajen con la ciudadanía. Los procesos electorales se ganan con la gente. El que trabaja con la gente tiene posibilidades”, afirmó.

Garantizará igualdad

En ese sentido, Guillén Guillén destacó que Morena, su partido, garantizará condiciones de igualdad en la contienda. “Por parte de Morena y de todo lo que hemos construido, lo hemos hecho para que sepan y que tengan la garantía de que van a participar con igualdad de circunstancias”, aseguró.

El diputado fue contundente respecto a la disciplina interna dentro de su movimiento: aquellos aspirantes que no se apeguen a los lineamientos del partido no podrán ser postulados. “Quienes no se peguen de estos lineamientos de Morena, seguramente no podrán ser candidatas o candidatos del movimiento”, puntualizó.

El proceso electoral de 2027 se perfila como un escenario inédito en Chiapas, con la posible coincidencia de elecciones federales, estatales y de juzgadores, lo que ha generado un intenso debate en el Congreso local sobre la necesidad de actualizar el marco jurídico.