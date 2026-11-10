Llaman a trabajar con la Ley de Economía Circular

Con un enérgico llamado a presidentes municipales de la región Soconusco a sumarse a la Ley de Economía Circular, la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), María Elena Torres Abarca, presidió en Tapachula el foro regional sobre la ley mencionada, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en enero de este año, que tiene como objetivo pasar de un modelo económico lineal a uno que priorice el rediseño, la reducción, la reparación y el reciclaje.

En entrevista, la funcionaria estatal lamentó “la poca importancia que los ediles de la región dieron al encuentro al que únicamente asistió un alcalde en su inauguración, además de la secretaria de la frontera Sur; es necesario que los alcaldes se preocupen y se ocupen porque esta ley va en serio”, afirmó.

Destacó que la importancia del foro radica en la participación de la ciudadanía, de ambientalistas y de las personas que “están siempre atentas al tema ambiental”, este es un modelo económico más competitivo, que busca disminuir residuos, optimizar el uso de recursos y transformar la forma en que se produce y consume.

Remarcó el daño ecológico que se ha causado a la naturaleza, reiterando que la Semahn también tiene una gran responsabilidad con esta ley, que ya pasó a nivel federal.

Explicó que este es el primer día de los foros en Tapachula y que lo que interesa son las propuestas y ponencias de la ciudadanía, porque “no es una ley que se deba hacer de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, que la gente participe, que dé sus puntos de vista y sus propuestas”.

La secretaria subrayó que Chiapas cuenta con un gobernador ambientalista, que se ha preocupado y ocupado por el medio ambiente en su Plan Estatal de Desarrollo y sus políticas públicas, bajo el eje “Chiapas con conciencia ambiental”.